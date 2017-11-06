Son derece sıkıntılı günler geçirmekte olan Fenerbahçe’de, Osmanlıspor maçında sakatlanan Valbuean ve Isla’nın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, bir kötü haber de Vincent Janssen’den geldi! İşte detaylar…

Fenerbahçe’de kabus bitmek bilmiyor! Lige iyi bir başlangıç yapamayan ve 11.hafta itibari ile lider Galatasaray’ın 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’de adeta kabus gibi günler yaşanıyor. spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan Fenerbahçe, son olarak Osmanlıspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve buradan da yediği son dakika golü ile beraberlikle ayrılmıştı. Maçta ise Valbuena ve Mauricio Isla sakatlık yaşayarak oyundan çıkmıştı. Yıldız futbolcularda ise 2. derece yırtık tespit edilmiş ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

ŞİMDİ DE JANSSEN SAKATLANDI

Bu oyuncuların sakatlıklarının yanı sıra ise Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, 11. Hafta itibari ile kötü gidişattan kendisini sorumlu tutmuş ve gerekeni yapacağını söyleyerek istifa edeceğinin sinyalini vermişti. Bu kabus gibi günler devam ederken bir kötü haber de takımın en önemli silahı olan Janssen’den geldi.

Hollanda’nın Romanya ve İskoçya ile yapacağı hazırlık maçlarına davet edilen yıldız forvet için bir son dakika açıklaması yapıldı ve Hollanda Milli Takımı kadrosundan yaşadığı sakatlıktan dolayı çıkartıldığı açıklandı. Kabus gibi geçen günlerde Janssen’in de sakatlanması camianın oldukça canını sıktı.