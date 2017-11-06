ABD'nin Teksas eyaletinde Sutherland Springs'de kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Kanlı saldırıda, 3 yaşındaki çocukların da aralarında bulunduğu 26 kişi öldü. Silahlı saldırıda 24 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan bir kilisede dehşet yaşandı. İçeride 50 kişinin bulunduğu sırada düzenlenen saldırıda en az 26 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Saldırıda ölenler arasında 3 ve 5 yaşlarında çocukların da olduğu öğrenildi.

HALK SALDIRGANI ÖLDÜRDÜ

Olaydan sonra açıklama yapan Teksas polisi, saldırganın 26 yaşındaki Devin Patrick Kelley olduğunu belirtti. Eski bir hava kuvvetleri subayı olduğu açıklanan saldırganın, çocuğuna ve eşine şiddet uyguladığı için 2014 yılında ordudan atıldığı öğrenildi. Yerel halk, olaydan sonra saldırganı takip ederek öldürdü.

TEKSAS VALİSİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Texas Valisi Greg Abbot, saldırının ardından düzenlediği basın toplantısında, 26 yaşındaki saldırganın öldürüldüğünü duyurdu. Saldırıda çok sayıda yaralı olduğunu belirten Abbot, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.

ABD BAŞKANI TRUMP AÇIKLAMA YAPTI

Japonya ziyaretinde olan ABD Başkanı Donald Trump, Teksas’ta düzenlenen saldırının ardından bir açıklama yaparak, şu an büyük bir acı hissettiklerini ve bunun tarifinin olmadığını söyledi. Basın toplantısında konuşan Trump, Amerikalıların güçlü durması gerektiğini de dile getirdi.