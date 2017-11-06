Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Kasım 2017 son bölümde, insanları ilaçlı yiyecekle dolandıran Cüneyt Dikici’nin yakalandığı açıklandı. Onlarca kişiyi dolandıran zanlı, suç makinesi çıktı. Zanlı hakkında 22 ayrı suçtan yakalama kararı olduğu, daha önce hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Peki, Müge Anlı ile 6 Kasım 2017 son bölümde neler yaşandı? Fatma Uyanık bulundu mu?

Müge Anlı son bölümde, günlerdir konuşulan ilaçlı kayısı ve hurma ile dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler yaşandı. Çeşitli illerde onlarca kişiyi aynı yöntemle dolandıran zanlı, polis ekipleri tarafından Mersin’de bir köyde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı pişman olduğunu söyledi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Kasım 2017 yayınında yakalandıktan sonra açıklama yapan Cüneyt Dikici’nin yaşlı insanlara bunu yaptığı için pişman olduğunu söylediği ve paraları geri ödeyeceğini belirttiği görüldü. Ancak bandı izleyen mağdurlar, asla şikayetlerini geri çekmeyeceklerini söyledi. Müge Anlı’da bu olay, İstanbul’da hayatını kaybeden 18 yaşındaki Muhammed Sevinç’e bir yiyecek verildiğinin ve sadece dakikalar içerisinde hayatını kaybettiğinin ortaya çıkmasının ardından belirlenmişti. Bu olaydan sonra telefonla yayına bağlanan mağdurlar, kendi başlarına da aynı olayın geldiğini söylemişti.

FATMA UYANIK İÇİN ANKARA’DAN ARAMA KÖPEKLERİ GELDİ

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde kaybolan 31 yaşındaki Fatma Uyanık için Ankara’dan 3 arama köpeği getirildi. Dün hava şartları yüzünden ara verilen arama çalışmaları bugün yeniden başladı. 31 yaşındaki kadın hakkında hala bir gelişme yok. Günlerdir canlı yayına katılan ve gözyaşı döken aile, hala kızlarından gelecek güzel bir haber bekliyor. Fatma Uyanık’ın kaybolmasında bir numaralı şüpheli olarak Vahap Varlı görülüyor.