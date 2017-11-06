İstanbul'da dün cani baba 10 yaşındaki çocuğunu öldürdü. Kan donduran olayda yeni detaylar da ortaya çıktı. Cani babanın 2 ay önce de çocuğunu doğal gazla zehirlemek istediği, hatta o anları fotoğraflayarak çocuğun annesine gönderdiği ve çocuğun sabah öleceğini söylediği ortaya çıktı.

İstanbul Fatih'te dün yaşanan kan dondurucu olayda yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. N.T. isimli cani baba, 10 yaşındaki oğlunu daha önce de öldürmeye kalkmış. Çocuğunu zehirleyerek öldürmek isteyen baba, kendi sesi ve oğlunun ağlarken kaydettiği sesini eşine göndermiş. Olaydan sonra açıklama yapan çocuğun dayısı, iki ay önce de N.T.’nin çocuğu doğal gazla zehirlemek istediğini, koçbaşı ile kapıyı kırarak kurtardıklarını söyledi.

“BU ÇOCUK SABAHA KALMAZ”

Dün akşam İstanbul Fatih’te yaşanan dehşet olayda, N.T. 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan T.’yi bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra eşi Neriman T.’yi arayarak çocuğu öldürdüğünü söylemişti. Bu olayın ardından N.T. hakkında kan donduran detaylar da ortaya çıktı. 2 ay önce cani babanın evde doğalgazı açtığı ve oğlunu zehirlemek istediği öğrenildi. Bu anları kayıt altına da alan cani, kayıtlarda eşine “Bu çocuk sabaha çıkmaz” şeklinde mesaj da gönderiyor.

“ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜM, GEL AL”

Adli Tıp Kurum'na küçük çocuğun cenazesini almak için gelen dayı Adem Deniz, burada yaptığı açıklamada, N.T.’nin iki ay önce evde doğal gazı açıp çocuğu zehirlemek istediğini, kendilerine ses ve görüntü kaydı gönderdiğini, bunun üzerine kendilerinin de Fatih'e emniyete gittiklerini söyledi. Polisin koçbaşı ile kapıyı kırarak çocuğu kurtardığını söyleyen dayı, daha sonra N.T’nin serbest kaldığını belirtti. Bunlara rağmen savcılığın babanın çocuğu görmesine izin verdiğini ve babanın çocuğu hafta sonu görmek için aldığında bu cinayeti işlediğini söyledi.