Acun Ilıcalı ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan ve Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı, ikinci çocuk iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son noktayı koydu. Kızı Melisa ve ablasının kızı ile fotoğraf paylaşan Subaşı, zaten iki çocuğu olduğunu ve bir çocuk daha düşünmediklerini söyledi.

Şeyma Subaşı, dün arkadaşları ile birlikte Asmalımescit’te bir mekanda eğlendi. Mekan çıkışında etrafı sokak çalgıcıları tarafından sarılan Subaşı, ne yapacağını şaşırırken, önce bahşiş verdi ardından da çalgıcıların videosunu çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

“ÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK”

Bu sırada görüntü alan gazetecilerin sorularına da yanıt veren Subaşı’na ikinci çocuk dedikoduları soruldu. Samimi bir şekilde bu soruya yanıt veren Şeyma Subaşı, öyle bir düşünceleri olmadığını söyledi.

“BENİM ZATEN İKİ ÇOCUĞUM VAR”

Şeyma Subaşı, bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından da ikinci çocuk iddialarına yanıt verdi. Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa ve ablası Kübra'nın kızıyla poz veren Şeyma Subaşı, kendisinin zaten iki çocuğu olduğunu söyledi.