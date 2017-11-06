﻿ Ankara Büyükşehir Belediyesinin Yeni Başkanı Belli Oldu! Gökçek’in Koltuğuna Ak Parti’nin Adayı Mustafa Tuna Oturdu

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Yeni Başkanı Belli Oldu! Gökçek’in Koltuğuna Ak Parti’nin Adayı Mustafa Tuna Oturdu

Ankara Büyükşehir Belediyesinde Melih Gökçek’in istifası ile boşalan koltuğa kimin oturacağı belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesinin Yeni Başkanı Ak Parti’nin adayı eski Sincan eski Belediye Başkanı Mustafa Tuna oldu. Peki, Mustafa Tuna kimdir?

Anasayfa SİYASET Ankara Büyükşehir Belediyesinin Yeni Başkanı Belli Oldu! Gökçek’in Koltuğuna Ak Parti’nin Adayı Mustafa Tuna Oturdu
Ankara Büyükşehir Belediyesinin Yeni Başkanı Belli Oldu! Gökçek’in Koltuğuna Ak Parti’nin Adayı Mustafa Tuna Oturdu
Ankara Büyükşehir Belediyesinin Yeni Başkanı Belli Oldu! Gökçek’in Koltuğuna Ak Parti’nin Adayı Mustafa Tuna Oturdu Tarih: 2017-11-06 Saat: 17:30:46
Güncelleme : 2017-11-06 17:30:46

Ankara Büyükşehir Belediyesinde Melih Gökçek’in istifası ile boşalan koltuğa kimin oturacağı belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesinin Yeni Başkanı Ak Parti’nin adayı eski Sincan eski Belediye Başkanı Mustafa Tuna oldu. Peki, Mustafa Tuna kimdir? 

Melih Gökçek'in geçtiğimiz hafta istifa etmesi ile boşalan koltuğuna Sincan eski Belediye Başkanı Mustafa Tuna oturdu. Yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna, eski Sincan eski Belediye Başkanı’ydı ve Ak Parti tarafından aday gösterilmişti. 

AK PARTİ DÜN AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan temayül yoklamasında AK Parti'de iki isim daha ön plana çıkmıştı. Bunlardan biri Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ydi. O gün de konuşulan Mustafa Tuna, dün Ak Parti tarafından aday gösterilmişti. 
Ayrıntılar geliyor...

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Büyükşehir Belediye başkanı yeni Ankara Büyükşehir Belediye başkanı mustafa tuna mustafa tuna kimdir
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu