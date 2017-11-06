Ankara Büyükşehir Belediyesinde Melih Gökçek’in istifası ile boşalan koltuğa kimin oturacağı belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesinin Yeni Başkanı Ak Parti’nin adayı eski Sincan eski Belediye Başkanı Mustafa Tuna oldu. Peki, Mustafa Tuna kimdir?

Melih Gökçek'in geçtiğimiz hafta istifa etmesi ile boşalan koltuğuna Sincan eski Belediye Başkanı Mustafa Tuna oturdu. Yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna, eski Sincan eski Belediye Başkanı’ydı ve Ak Parti tarafından aday gösterilmişti.

AK PARTİ DÜN AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan temayül yoklamasında AK Parti'de iki isim daha ön plana çıkmıştı. Bunlardan biri Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ydi. O gün de konuşulan Mustafa Tuna, dün Ak Parti tarafından aday gösterilmişti.

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