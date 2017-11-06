AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, değişen Nüfus Hizmetleri Kanunu hakkında açıklama yaptı. TBMM'de kabul edilen yasa hakkında konuşan Şahin, isteyen vatandaşların bir kereye mahsus olarak ismini ve soyismini değiştirebileceğini söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin Nüfus Kanunu'nun toplumsal gelişmeler karşısında yetersiz kaldığını belirterek değişiklik yapıldığını söyledi. Şahin açıklamasında, Nüfus Kanunu'nda yapılan düzenleme ile ad ve soyadlarında imla hatası olanların mahkemeye başvurmadan bir defaya mahsus olarak dilekçe vererek değiştirme isteyebileceğini söyledi.

MAHKEMEYE GİTMEDEN DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEK

Şahin, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonucunda sosyal yaşamda birçok kolaylık sağlandığını da belirterek, ad ve soyadlarında imla hatası ya da anlam bozukluğu olanların, bir defaya mahsus olarak mahkemeye gitmeden il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak düzeltme isteyebileceklerini söyledi. Şahin aynı zamanda bu düzenleme ile mahkemelerde iş yükünün azalacağını, işlemlerin daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini söyledi.

DAHA HIZLI İŞLEM YAPILABİLECEK

Hüseyin Şahin açıklamasının devamında kanunda yapılan düzenlemeye değinerek, yeni kanunun teknolojik gelişmelere en iyi şekilde uyarlandığını, yabancılara da artık kimlik numarası verilerek, ikamet izni sorununun çözüldüğünü söyledi. Ayrıca yeni düzenleme ile velayet ve vesayete ilişkin bilgiler de elektronik ortamda saklanabilecek. Milletvekili Hüseyin Şahin açıklamasında, her anlamda yeni kanunun hızlı ve kolay olacağını dile getirdi.