BİM market, Türkiye genelinde ucuz et satışı yapan iki zincir marketten biri. Daha rafa konar konmaz tükenen ucuz et hakkına BİM market açıklama yaptı.

Ucuz et satışını Türkiye genelinde yapan iki zincir marketten biri olan BİM market, konu hakkında KAP’a açıklama yaptı. Açıklamada, bugün basında Et ve Süt Kurumu'nun açıklamasının yer aldığı ve kurum ile Bim market arasında ucuz et satışı konusunda sözleşme imzalandığının belirtildiği ifade edildi.

SÖZLEŞME İMZALANDI, UCUZ ET SATIŞI BAŞLADI

Açıklamanın devamında BİM market ve Et ve Süt Kurumu arasında 01.11.2017 tarihinde sözleşme imzalandığı vurgulanarak, Kurum’dan tedarik edilen karkas etlerin, BİM market tarafından kuşbaşı ve kıyma haline getirildiği ve 500 gram olarak MAP ambalajlarda bu gün itibari ile Türkiye genelinde bulunan BİM market mağazalarında satışa sunulduğu belirtildi.

SATIŞTAN KAR ELDE EDİLMEYECEK

BİM market konu hakkında yapılan açıklamada, ucuz et satışından herhangi bir kar elde edilmeyeceğini belirterek, sözleşme sonucunda şirket faaliyetlerinde ve karlılığında önemli bir değişiklik beklenmediğine değinildi.