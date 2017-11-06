ABD ve Türkiye arasında yaşanan vize krizinde ilk olumlu adım ABD’den geldi ve vize kısıtlaması kısmi olarak kaldırıldı. ABD Büyükelçiliği Vize yasağının kaldırılması hakkında bir açıklama yaparak, çalışanların gözaltına alınmayacağı konusunda Türk Hükümetinin kendilerine güvence verdiğini söyledi.

Türkiye ve ABD arasında yaklaşık bir aydır devam eden vize krizinde bugün önemli gelişmeler yaşandı. ABD, Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde vize yasağını kısıtlı olarak kaldırarak, vize başvurularını da yeniden kabul etmeye başladı. ABD Büyükelçiliği bu gelişmenin ardından bir açıklama yaparak, vize yasağının kaldırılmasının Türk Hükümetinin kendilerine verdiği güvence ile olduğunu söyledi.

“ÇALIŞANLARIMIZ GÖZALTINA ALINMAYACAK”

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Türkiye'deki çalışanlarının gözaltına alınmayacağı ve tutuklanmayacaklarına ilişkin, Türk hükümetinin güvence verdiği vurgulandı. Ayrıca açıklamanın devamında, Türk hükümetinin Amerikan hükümetine bundan sonrasında yerel bir çalışanı gözaltına almadan önce bilgi vermeyi de taahhüt ettiği belirtildi.

TÜRKİYE’DE BU ADIMA KARŞILIK VERDİ

Vize krizini bitirecek yönde bir adım atan ABD’ye Türkiye’de aynı şekilde karşılık verdi. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’de bu adımın ardından bir açıklama yaparak, ABD vatandaşlarının vize başvurularının sınırlı olarak alınmaya başlandığını duyurdu.