Meral Akşener'in başkanlığında ve MHP'den ayrılan muhalifler ile birlikte kurulan İyi Parti’de çatlaklar yaşanmaya başlandı. Partide teşkilat atamalarında 'merkez' kaygısı yaşanmasından dolayı Ankara’da işler karıştı.

İyi Parti, Meral Akşener'in kurucu genel başkanlığında geçtiğimiz günlerde kuruldu. Partinin kadrosunu da genel olarak MHP'den ayrılan muhalifler oluşturuyor. Kurulmasının hemen ardından, iki koldan çalışmaya başlayan İyi Parti’de merkez kaygısı nedeniyle çatlaklar yaşanmaya başlandı. Meral Akşener şu anda Anadolu gezileri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde 15 günlük kamp yapıyor. Onun yokluğunda ise Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın partinin il ve ilçe teşkilatlarını oluşturmaya devam ediyor. Aydın, şu anda 6 ilin başkanlarını belirlemiş durumda ve bunları geçtiğimiz hafta basına tanıttı.

ANKARA İL BAŞKANI KONUSUNDA ÇATLAK

İyi Parti’de ilk çatlak Ankara’da yaşandı. Başlangıçta Ankara İl Başkanı olarak DYP kökenli eski MHP Milletvekili Yener Yıldırım'ın görevlendirildiği, çalışmalara hemen başlayan Yıldırım’ın haberi olmadan, Ankara İl Başkanı olarak Mesut Özarslan’ın açıklandığı iddia ediliyor.

PARTİYE GELECEK DESTEĞİ KESEBİLİR KAYGISI

MHP kökenli İyi Partililer ise Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın "merkez"e hitap eden bir teşkilatlanma kaygısından çok kendi ekibini oluşturmaya yönelik hareket ettiğini, yaşanan bu krizin daha işin başında olmasından dolayı "sağdan-soldan" partiye gelebilecek desteği kesebileceğini düşünüyor.

GENEL MERKEZ BİNASI 11 KASIM’DA AÇILACAK

Diğer yandan partinin Genel Başkanı Meral Akşener'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 11 Kasım Cumartesi günü genel merkez binasının açılacağı belirtildi. Binanın Mustafa Kemal Mahallesi'nde tutulduğu ve dekorasyon ve onarım işlerinin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.