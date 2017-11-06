Karaman’da geçtiğimiz gün öğrencilerin ayaklandığı KYK yurdundaki Arapça konuşan ve kendilerini tehdit ettiklerini söyleyen şahsa dair iddialar büyüyerek devam ediyor. Öğrenciler kendilerine korku salan şahsın Halka filmindeki Samara’ya benzediğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Karaman’da yer alan KYK Kız öğrenci yurdunda yaklaşık 2 haftadır kendilerini korkuttuğu ve odalarına girerek kendilerine not bırakan şahsın herkesi ölümle tehdit ettiği iddia edilmişti. Olayın yayılmasıyla yurtta büyük bir panik hakim olurken öğrenciler kendilerini tehdit eden şahsın Halka filmindeki Samara’ya benzediğini iddia etti. 10 katlı olan yurdun her katını arayan kadın polisler ve 2 güvenlik görevlisi yurtta 24 saat nöbet tutmaya başladı.

HALKA FİLMİNDEKİ SAMARA’YA BENZETTİLER

Kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri geceleri ses duyduklarını, oda kapılarının sürekli zorlandığını ve masalarına tehdit yazıları yazıldığını söylerken en ürkütücüsü de uykularından uyandırıldıklarını fakat uyandıklarında hiç kimseyi göremediklerini belirtti. Öğrencilerin korkudan eşyalarını toplayarak yurdu terk ettiği öğrenilirken üniversite vize sınavlarının da bu sebepten dolayı ertelendiği belirtilmişti. Öğrenciler, yüzü saçlarıyla örtülü, siyah giyinimli olan şahsı Halka filmindeki Samara’ya benzetirken kendilerine 7 gün içerisinde öleceksiniz yazılı notlar bıraktığını söylediler. Alınan bilgilere göre, yurtta yaşananlar nedeniyle birçok öğrencinin psikolojisinin bozulduğu ve yapılan sınavlara hazırlıksız ve uykusuz halde girdikleri belirtildi.