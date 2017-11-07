Söz 20. Bölüm ile 6 Kasım 2017 reyting sonuçlarını alt üst etti. Söz dizisi son bölüme, Yavuz Üsteğmen çok zorlu bir karar ile karşı karşıya kaldı. Dizinin bütün kahramanlarının başının dertte olduğu bölümde, Erdem Yarbay öldü mü? Yoksa Ateş son anda kendini kurşunların önüne atıp, Erdem Yarbay’ı korudu mu? İşte Söz 20. Bölümde yaşananlar ve Söz 21. Yeni Bölüm Fragmanı…

Star Tv’de yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglerde zirveden düşmeyen Söz dizisi 20. bölüm ile yine zirveye oturmayı başardı. Aksiyon ve heyecanın bir an oldun düşmediği Söz son bölümde, Yavuz Üsteğmen, bir yandan hastanede sıkışıp kalırken, bir yandan da tehlikede olan arkadaşlarını nasıl kurtaracağını düşünüyor. Tehlikede olan sadece askerler değil, Güler, Fatma ve Ahmet Kartal bebek de büyük tehlike altında. Peki, Söz 20. Bölümde neler oldu? Söz 21. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı mı?

SÖZ 20. BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz, robot resmi almak için hastaneye gittiği sırada, hastane teröristlerce basıldı. Sancar’ı almak isteyen teröristler hastane çalışanlarını ve sivilleri rehin aldı. Hastane içerisinde sıkışıp kalan Yavuz, yanı başındaki tehlikenin farkında bile olmadan çalan telefon ile büyük şok yaşadı. Arayan Çolak’tı ve bütün tim Çolak’ın elindeydi. Battal Gazi büyük bir kahramanlık yaparak kendisini Erdem Yarbay ve askerleri için feda etti. Ancak, tehlike geçmedi. Çolak, Erdem Yarbay ve bütün askerlerle birlikte yaralı olan Battal Gazi’yi soğuk hava deposuna kilitledi. Battal Gazi şehit düştü. Diğer yandan Hafız’dan intikam almak isteyen kadın terörist Erdem Yarbay’ın evine girdi. Bahar’ın da gelmesi ile kadınları rehin alan teröristi Eylem etkisiz hale getirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Terörist Ahmet Kartal bebeği de yanına alarak kaçtı. Hastanede teröristleri etkisiz hale getirmeyi JÖH timlerinin de desteği ile başaran Yavuz, arkadaşlarını kurtarmak için yola çıktı, ancak bu sırada Çolak tetiğe bastı. Erdem Yarbay ya da Ateş vuruldu.

SÖZ 21. BÖLÜM 1. FRAGMANI YAYINLANDI

Söz dizisi son bölümün hemen ardından Söz 21. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Çolak’ın telefonda “Bu sizinkiler yine kahramanlık yapmaya kalkıştı” dediği duyuluyor. Bu da Ateş’in kendisini komutanı için feda ettiği anlamına geliyor. Yani Erdem Yarbay değil, vurulan Ateş olabilir.