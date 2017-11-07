Söz, Çukur, Siyah Beyaz Aşk, Kırgın Çiçekler dizileri 6 Kasım 2017 Pazartesi reyting sonuçlarında birinci olabilmek için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Yeni bölümleri ile izleyenlerin karşısına çıkan diziler, yeni haftanın ilk gününde birinci olabilmek için yarıştı. TV izleyicisi 6 Kasım 2017 Pazartesi reyting sonuçlarını belirledi. Peki, Reyting sonuçları 6 Kasım 2017 gününde total, AB ve ABC1 sonuçlarında kim birinci oldu?

6 Kasım 2017 Reyting sonuçları dizi izleyicileri tarafından merak içerisinde bekleniyor. Hangi yapımın reytinglerde birinci olduğu her akşam ilgi ile takip ediliyor. 6 Kasım 2017 Pazartesi haftanın ilk gününde Söz, Çukur, Siyah Beyaz Aşk, Kırgın Çiçekler gibi fenomen diziler yeni bölümleri ile ekrana geldi. Peki, bu dizilerden hangileri 6 Kasım Pazartesi reyting sonuçlarında birinci oldu?

SÖZ 20. BÖLÜM İLE NEFES KESTİ

Pazartesi geceleri reyting sonuçlarında zirveden inmeyen Söz dizisi 20. bölüm ile bu akşam ekranlara geldi. Yavuz Üsteğmen ve diğer askerler Söz son bölümde oldukça zorlu bir gece geçirdi. Hem askerler, hem aileleri hem de siviller tehlike altındaydı. Bütün bunlar yaşanırken, Söz dizisi yine 6 Kasım 2017 Pazartesi reyting sonuçlarında zirveye oturmayı başardı.

ÇUKUR İDDİALI BAŞLADI

Show Tv’nin yeni dizisi Çukur ise sezona oldukça iddialı bir başlangıç yaptı. Aras Bulut İynemli’nin muhteşem performansı, bu hafta da yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile yeni dizi Çukur, 6 Kasım 2017 Pazartesi reyting sonuçlarında 2. sıraya oturmayı başardı.

KIRGIN ÇİÇEKLER’DE KIZLARIN BAŞI DERTTEN KURTULMUYOR

ATV’nin fenomen dizisi Kırgın Çiçekler de ise kızların başı bir türlü dertten kurtulmuyor. Her hafta ayrı bir olayın yaşandığı dizide bu hafta yine kızları kurtarmak için herkes seferber oldu. Ancak dizi, sürekli kendini tekrar eden senaryosu nedeniyle yavaş yavaş reytinglerde gerilere düşmeye başladı.

SİYAH BEYAZ AŞK BEKLENENİ VERMEDİ

Kanal D’nin yeni dizisi Siyah Beyaz Aşk ise Pazartesi akşamları oldukça güçlü rakipleri karşısında bekleneni veremedi. Reytinglerde oldukça gerilerde olan dizi, yeni bölümü ile de başarıyı yakalayamadı.