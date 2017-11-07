Başbakan Binali Yıldırım, kritik ABD ziyareti öncesinde açıklama yaptı. Yıldırım açıklamasında, vize işlemlerinin sınırlı da olsa başlamasının olumlu bir adım olduğunu dile getirdi.

ABD’de bir dizi görüşmeler gerçekleştirecek olan Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanında önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, vize işlemlerinin sınırlı da olsa başlamasının olumlu bir adım olduğunu söyledi.

PENCE İLE BİR GÖRÜŞME YAPACAK

ABD’ye uçmadan önce Ankara Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, bugün beraberindeki heyet ile birlikte ABD’ye bir ziyarete çıktıklarını dile getirdi. Amerika Başkan Yardımcısı Pence ile bir görüşme gerçekleştireceklerini söyleyen Başbakan Yıldırım, bir çok farklı görüşme yapacaklarını da sözlerine ekledi. Türkiye-Amerika ilişkileri konusunda hem kongre üyeleri hem de yerli – yabancı STK’lar ile bir araya geleceklerini söyleyen Yıldırım, hem Washington'dan hem de New York'ta görüşmeler yapacaklarını söyledi.

TRUMP UZAKDOĞU ZİYARETİNDE

ABD Başkanı Trump’ın Uzakdoğu ziyaretinde olduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, başkanvekili olarak Pence ile görüşme yapacaklarını söyledi. Türkiye ve Amerika arasındaki bütün konuların bu görüşmede ele alınacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, başta ikili ilişkiler olmak üzere bölgesel konularda da değerlendirme yapılacağını söyledi.

VİZE BAŞVURULARI KISITLI OLARAK ALINMAYA BAŞLANDI

ABD ve Türkiye arasında yaşanan vize krizinde dün olumlu adımlar atılmış, önce ABD kısıtlı olarak Türk Vatandaşlarının vize başvurularını kabul etmeye başlamış, aynı dakikalar da Türkiye benzer bir adım atarak vize başvurularını sınırlı olarak kabul etmeye başladığını dile getirmişti.