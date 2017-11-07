KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak içerisinde bekleniyor. Öğrenciler, KYK bursu ve kredisi için başvurularını günler öncesinde tamamladı. Şimdi ise öğrencilerin gözü kulağı kyk.gov.tr ve yutkur.gsb.gov.tr adresinden gelecek bir açıklamadı. Peki, KYK Burs Başvuru Sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrencilerin merakla beklediği KYK burs başvuru sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. Öğrenciler 5 Kasım’dan sonra sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Ancak hala bu konuda gelen bir açıklama bulunmuyor. Peki, KYK Burs Başvuru Sonuçlarının tahmini açıklanma tarihi ne zaman olacak? Burs ve kredi ücretlerine bu yıl ne kadar zam geldi? Geçtiğimiz yıl, KYK burs başvuru sonuçları başvuru işlemlerinin tamamlanmasından 5 gün sonra açıklanmıştı. Fakat bu yıl daha fazla zaman geçmesine rağmen hala sonuçlar hakkında bir açıklama yapılmadı.

ÖĞRENCİLER MERAK İÇERİSİNDE BEKLİYOR

2017 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı yüzbinlerce üniversite öğrencisi tarafından merak içerisinde bekleniyor. Özellikle yurtkur.gsb.gov.tr adresi öğrenciler tarafından anlık olarak takip ediliyor. Çünkü Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan açıklama bu site üzerinden yapılacak. Öğrencilerin merak ettiği başka bir diğer konu ise bu yıl kredi ve burs ücretlerine ne kadar zam yapılacağı. Bu konuda da henüz net bir açıklama bulunmuyor. Öğrenciler okullarına başlayalı aylar oldu, ancak hala ekonomilerini şekillendirebilmek için burs veya kredi almaya başlayamadılar.

2017 KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları henüz açıklanmadı. Bu konuda net bir tarih de verilmiş değil. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilecek bir haberi bekleyen öğrenciler, 5 Kasım’dan sonra sonuçların açıklanmasını bekliyordu. 7 Kasım gününün gelmesine rağmen hala bir açıklama yapılmadı.