TV8 Yemekteyiz 7 Kasım 2017 yeni bölümde bugün Aytaç Bey yarışıyor. Genç yarışmacı, yemeklerini misafirlerine sunmak için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Ablası ile birlikte yaşayan Aytaç Bey, misafirlerine hazırladığı menüyü yetiştirebildi mi? TV8 Yemekteyiz 7 Kasım 2017 son bölümde Aytaç Beyin masasında neler yaşandı? Yemekteyiz 7 Kasım 2017 Aytaç Bey kaç puan aldı?

Yemekteyiz 7.11.2017 yeni bölüm ile bugün TV8’de ekranlara geldi. Haftanın 2. gününde Aytaç Bey yarışıyor. Rakipleri için en iyi masayı hazırlamaya ve onlara menüsünü beğendirmeye çalışan Aytaç Bey, kendi gününde neler yaşadı? Aytaç Bey, 3 saat içerisinde yemeklerini yetiştirebildi mi? Rakipleri, TV8 Yemekteyiz 7 Kasım 2017 yeni bölümde Aytaç Bey’e kaç puan verdi?

YEMEKTEYİZ 7 KASIM 2017 AYTAÇ BEYİN GÜNÜNDE NELER OLDU?

Market alışverişini çalışanlardan yardım alarak tamamlayan Aytaç Bey, eve geldiğinde hemen menüsünü hazırlamak için kolları sıvadı. Başlangıç için misafirlerine domates çorbası ikram eden Aytaç Bey, çorbayı hazır yaptığını söyleyince rakipleri büyük bir şok yaşadı. Ara sıcak olarak Paçanga böreği ikram eden Aytaç Beyin böreğini de diğer yarışmacılar çok kuru buldu.

Ana yemekte Aytaç Bey, misafirlerine köri soslu tavuk, patates püresi ve pilav ikram etti. Ancak Aytaç beyin bu ikramı da rakipleri tarafından beğenilmedi. Son olarak görüntüsünden kendisinin de memnun kalmadığı tatlıyı misafirlerine ikram eden Aytaç Bey’in tatlısı da beğenilmedi. TV8 Yemekteyiz 7 Kasım 2017 Son bölüme Aytaç Beyin eksikleri ve hazır çorbası damga vurdu.

YEMEKTEYİZ 7 KASIM 2017 AYTAÇ BEY KAÇ PUAN ALDI?

Yemekteyiz 7.11.2017 yeni bölüm yarışmacısı Aytaç Bey, Uğur beyden 2, Ayşe Hanımdan 1, Dilara Hanımdan 1 ve Serap Hanımdan1 puan alarak günü 5 puan ile tamamladı. Her zaman olduğu gibi sunucu Onur Beyin puanı Cuma günü haftanın finalinde açıklanacak. Yemekteyiz’de yarın Serap Hanım yarışacak. Bakalım Serap Hanım’ın gününde neler olacak?