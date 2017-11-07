Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a Endonezya’da tehdit geldi. Endonezya Hükümeti, uygulama içerisinde bulunan görsel ve giflerin ülkenin kültür ve değerlerine aykırı olduğunu belirterek, ülke genelinde WhatsApp'ı yasaklamakla tehdit etti.

Endonezya İletişim Bakanlığı yetkilileri bir açıklama yaparak, söz konusu gif ve görselleri 48 saat içinde kaldırmaması durumunda ülke genelinde Whatsapp hakkında yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu yaptırımların Endonezya’da WhatsApp’ın yasaklanmasına kadar gidebileceği de ifade edildi.

WHATSAPP ENGELLEME TEHDİDİNİN ARDINDAN HAREKETE GEÇTİ

WhatsApp yetkilileri Endonezya’dan gelen bu tehdidin ardından harekete geçti. Endonezya hükümetinin rahatsız olduğu görsel ve gif.leri kendilerinin kontrol etmediklerini belirten yetkililer, 3. partiler tarafından yayınlanan söz konusu içerikler hakkında Giphy Inc. ve Tenor Inc. gibi şirketlere uyarıda bulundu. WhatsApp’ın bu uyarısının ardından söz konusu şirketlerin erotik görsellerin paylaşımını durdurduğu öğrenildi.

ENDONEZYA SONUÇTAN MEMNUN

Endonezya İletişim Bakanlığı yetkilileri WhatsApp’ın attığı bu adımın ardından bir açıklama daha yaptı. Alınan önlemlerden dolayı memnun olduklarını dile getiren İletişim ve Enformasyon Bakanlığı yetkilileri, atılan bu adımların ardından ülke genelinde WhatsApp’ın engellemesi gibi bir durumun söz konusu olmayacağı belirtildi. Whatsapp, anında attığı bu adım ile bir ülkede yasaklanmasının da önüne geçmiş oldu.