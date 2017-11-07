TV 8 Gerçeğin Peşinde 7 Kasım 2017 Son bölümde yine bir çok kayıp olayı ve faili meçhul olay ele alındı. Gaziantep’in Nizip ilçesinde 2 yıl önce aracında yanarak can veren Fehmi Özcan’ın sır dolu ölümü Gerçeğin Peşinde programında konuşulmaya devam ediliyor. Diğer yandan Müslüm ve Mehmet isimli iki arkadaş 3 yıldır kayıp ve aileleri hiçbir şekilde onlardan haber alamıyor. İşte Gerçeğin Peşinde 7.11.2017 canlı yayında yaşananlar…

Serap Paköz’ün sunumu ile hafta içi her gün TV 8’de yayınlanan Gerçeğin Peşinde programında Müslüm ve Mehmet isimli iki genç kayıp olarak aranıyor. Diğer yandan 2 yıl önce Gaziantep Nizip’te aracının içinde yanarak hayatını kaybeden, ardından yapılan otopside kalbinden 7 defa bıçaklandığı öğrenilen Fehmi Özcan’ın cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği konuşuluyor. Peki, TV 8 Gerçeğin Peşinde 7 Kasım 2017 Son Bölümde neler yaşandı?

FEHMİ ÖZCAN’IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE SON GELİŞMELER

Gaziantep’in Nizip ilçesinde aracı içerisinde yanarak ölen Fehmi Özcan’ın ölümünü ailesi şüpheli olarak görüyor. Kalbinden 7 bıçak darbesi alan ve ardından aracında çıkan yangında ölen Fehmi Özcan’ın kendisini bıçakladığı iddia edilen bıçak ve bilgisayarın kayıp olması da şüpheleri arttırıyor. 4 telefon hattı bulunan ancak, 2 telefonu bulunan Fehmi Özcan’ın aracından kime ait olduğu bilinmeyen bir de telefon çıktı. Aile bu gelişmeler doğrultusunda kardeşlerinin ölümünü şüpheli olarak görüyor. Fehmi Özcan’ın ölmeden önce eşinin kendisini aldattığından şüphelenmesi de cinayet iddialarının güçlenmesine neden oluyor. Fehmi Özcan’ın ölümüne ilişkin TV 8 Gerçeğin Peşinde 7 Kasım 2017 canlı yayında araştırmalar devam ediyor.

MÜSLÜM VE MEHMET İSİMLİ İKİ ARKADAŞ NEREDE?

3 yıl önce birlikte ortadan kaybolan Müslüm ve Mehmet isimli iki arkadaştan o günden bu yana en ufak bir iz yok. Müslüm’ün yasa dışı bahis işlerine karıştığı ve bu nedenle gençlerin başına bir şey gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Birlikte ortadan kaybolan iki gençten hala bir haber yok.