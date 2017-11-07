Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Edip Uğur'un istifasının ardından yeni başkanının kim olacağı belli oldu. AKP'li Zekai Kafaoğlu yeni Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Şimdi Edip Uğur’un yerine seçilen yeni başkan Zekai Kafaoğlu kimdir sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur geçtiğimiz günlerde gözyaşları içerisinde görevinden istifa etmiş, zehir zemberek açıklamalarda da bulunmuştu. Ahmet Edip Uğur’un yerine yeni Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kim olacağı merak ediliyordu. Bugün Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Yeni Başkanı belli oldu. Peki, Zekai Kafaoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

DAHA ÖNCE ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANI’YDI

Ahmet Edip Uğur’un istifasının ardından boşalan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna Altıeylül Belediye Başkanı olan Zekai Kafaoğlu oturdu. AKP’den başkanlık adayı olan Kafaoğlu, bugün yapılan Belediye meclisi seçimi ile kentin yeni belediye başkanı oldu. Vatandaşlar da haklı olarak yeni belediye başkanının kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Balıkesir’in yeni başkanı Zekai Kafaoğlu kimdir?

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN YENİ BAŞKANI ZEKAİ KAFAOĞLU KİMDİR?

Yeni Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zekai Kafaoğlu, Balıkesir'in Gökçeyazı beldesinde 1961 yılında dünyaya geldi. Kafaoğlu, ilkokul ve ortaokul eğitimini beldede tamamladıktan sonra Balıkesir İmam Hatip Lisesinde lise eğitimini aldı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde okuyan Kafaoğlu, buradan mezun olduktan sonra kamu hastanelerinde diş hekimi olarak çalıştı. AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenen Kafaoğlu, AK Parti'den 2002 ve 2007 yıllarında milletvekili adayı oldu. Zekai Kafaoğlu, 30 Mart 2014 yerel seçiminde AK Parti'den Altıeylül Belediye Başkanı seçilerek göreve başladı. O günden bu yana göreve devam eden Kafaoğlu’nun evli ve 3 çocuk babası olduğu biliniyor.