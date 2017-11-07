Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü’den cam filmi konusunda yeni açıklamalar geldi. Araçlarda sadece arka sağ ve sol camlarda fabrika çıkışlı 43R onaylı renkli cam kullanılabileceğini söyleyen Bakan Özlü, diğer camların renksiz olacağını can güvenliği için bunun önemli olduğunu dile getirdi.

Son günlerde tartışmaların odağında olan cam filmi konusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’den önemli açıklamalar geldi. Bakan Özlü, cam filminin can güvenliğini tehlikeye attığını belirterek, cam filminden can güvenliğinin daha önemli olduğunu söyledi.

“CAM FİLMİ YASAĞI HİÇ KALKMADI”

AA muhabirine cam filmi konusunda açıklamalarda bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, yasağın hiç kalkmadığına dikkat çekerek, vatandaşların o cam filmlerini yasak varken taktırdıklarını söyledi. Bakanlık olarak kendilerinin cam filmi yasağını geçtiğimiz yıl kaldırmak istediklerini belirten Özlü, bu konuda niyetlerini belirttiklerini, ilgili kurumlardan da olumlu görüş alıktan sonra yönetmelik yayımladıklarını söyledi.

TERÖR EYLEMLERİ ŞÜPHELİLERİ CAM FİLMİ NEDENİYLE TANINAMIYOR

Bakanlık tarafından hazırlanan söz konusu yönetmeliğe göre 26 Ekim 2017'de cam filmi yasağının kalkmasını planladıklarını belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğünden talepler gelince konunun yeniden ele alındığını belirtti. Son yıllarda artan terör eylemleri nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin, şüpheli şahısların tanınması ve tespitinde sıkıntı cam filmi nedeniyle sıkıntı yaşandığını belirttiğini dile getiren Özlü, cam filmi yasağının bu nedenle kaldırılmadığını açıkladı.