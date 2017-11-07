Ölümü ile Türkiye’yi yasa boğan ünlü şarkıcı İbrahim Erkal’ın ölümünden sonra gündeme gelen ihmal ve kasıt iddialarına ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. Savcılık soruşturmasını tamamlayarak, iddialar hakkında takipsizlik kararı verdi.

12 Nisan 2017 tarihinde, İstanbul Maltepe’de bulunan evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması teşhisi ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, 29 gün süren bekleyişin ardından yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Erkal’ın ölümünden sonra gündeme gelen ihmal iddialarının ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

7 AY SÜREN SORUŞTURMA SONUÇLANDI

Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olay gününe dair görüntü ve haberleri titizlikle izledi. Yaklaşık 7 ay süren soruşturma sonucunda Savcılık, İbrahim Erkal'ın ölümüyle ilgili olarak ihmal ve kasıt iddialarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. İbrahim Erkal, hastaneye kaldırıldığında kafa tasında oluşan kırık nedeniyle kasıt olduğu iddia edilmişti.

KONTROLSÜZ ŞEKİLDE DÜŞTÜĞÜ İÇİN KIRIK OLUŞMUŞ

Savcılık tarafından verilen kararda, İbrahim Erkal’ın olay yerinde kendiliğinden ve kontrolsüz şekilde düştüğü belirtilerek, kafasını sert ve künt zemine çarpması sonucu kafatasında kırık meydana gelmesinin mümkün olduğuna dikkat çekildi. Kararda, İbrahim Erkal'ın ölümünde ihmali ya da kastı bulunan bir şahsın tespit edilemediği ve bu nedenle de kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.