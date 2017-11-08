Sincan Belediye Başkanlığı görevini yürütürken istifa eden Melih Gökçek'in yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Tuna, Büyükşehir Belediyesi kapsamında çalışan bütün bürokratların istifasını talep etti.

Dün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan seçimi ezici çoğunlukla kazanarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Tuna, öyle bir hamle yaptı ki herkes şaşırdı. Koltuğa oturan Başkan Tuna, Büyükşehir Belediyesi kapsamında çalışan bütün bürokratların istifasını istedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 23 yıllık eski başkanı Melih Gökçek ile beraber çalışan tüm genel müdür ve bürokratların hemen istifa etmelerini talep etti. EGO ve ASKİ Genel Müdürlükleri, Genel Sekreter Yardımcılıkları, Daire Başkanlıkları ve bütün üst kademenin istifasının istenmesiyle beraber Genel Sekreter Asım Balcı'nın da istifasının istendiği kulislerde konuşuluyor. İki dönemden beri Sincan Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Tuna, bugün Sincan Belediyesindeki mesai arkadaşlarıyla vedalaştı.