﻿ Tolga Ciğerci Kadro Dışı Kaldı

Tolga Ciğerci Kadro Dışı Kaldı

A Milli Futbol Takımımız, Romanya ve Arnavutluk ile yapacağı özel maçların hazırlıklarını sürdürürken Tolga Ciğerci sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Anasayfa SPOR Tolga Ciğerci Kadro Dışı Kaldı
Tolga Ciğerci Kadro Dışı Kaldı
Tolga Ciğerci Kadro Dışı Kaldı Tarih: 2017-11-08 Saat: 03:05:12
Güncelleme : 2017-11-08 03:05:12
A Milli Futbol Takımımız, Romanya ve Arnavutluk ile yapacağı özel maçların hazırlıklarını sürdürürken Tolga Ciğerci sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. 
 
A Milli Futbol Takımında sakatlığı devam eden Tolga Ciğerci, Romanya ve Arnavutluk ile yapılacak özel maçların aday kadrosuna alınmadı. 
 
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
 
"Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında sol ayak tabanından sakatlanan Tolga Ciğerci, A Milli Futbol Takımımızın, Romanya ve Arnavutluk ile yapacağı özel maçların kadrosuna alınmamıştır."
 
A Milli Futbol Takımımızın hazırlıklarını sürdürdüğü Riva kampında sağlık heyeti tarafından muayene ve tetkiklerden geçirilen Tolga Ciğerci'nin iyileşme sürecinin kamp dönemini aşacağına karar verilerek tedavisinin kulübünde devam etmesine karar verildi. 
 
Emre Mor ve Kaan Ayhan'da, sakatlıkları nedeniyle A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarılmıştı. 
A Milli Futbol Takımı Tolga Ciğerci Riva Kampı Romanya Arnavutluk
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu