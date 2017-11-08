A Milli Futbol Takımımız, Romanya ve Arnavutluk ile yapacağı özel maçların hazırlıklarını sürdürürken Tolga Ciğerci sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımında sakatlığı devam eden Tolga Ciğerci, Romanya ve Arnavutluk ile yapılacak özel maçların aday kadrosuna alınmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında sol ayak tabanından sakatlanan Tolga Ciğerci, A Milli Futbol Takımımızın, Romanya ve Arnavutluk ile yapacağı özel maçların kadrosuna alınmamıştır."

A Milli Futbol Takımımızın hazırlıklarını sürdürdüğü Riva kampında sağlık heyeti tarafından muayene ve tetkiklerden geçirilen Tolga Ciğerci'nin iyileşme sürecinin kamp dönemini aşacağına karar verilerek tedavisinin kulübünde devam etmesine karar verildi.

Emre Mor ve Kaan Ayhan'da, sakatlıkları nedeniyle A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarılmıştı.