8 Kasım 2017 Güncel Altın Fiyatları merak içerisinde bekleniyordu. Amerika ile olan siyasi ilişkilerde olumlu yönde yaşanan gelişmelerin ardından altın fiyatlarında hızlı yükseliş durdu. Peki, 8 Kasım 2017 Çeyrek Altın ve Gram Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Serbest piyasada 8 Kasım 2017 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte bugün altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

Altın fiyatları, son dönemlerde yaşanan Uluslararası siyasi gerilim nedeniyle bir anda hızlı bir yükselişe geçmişti. Altına yatırım yapmak veya altın satmak isteyenler son dönemde bu fiyatları yakından takip ediyordu. Bugün, gram altın fiyatlarında bir değişiklik oldu mu? Altın yükselmeye başladı mı? 8 Kasım Çarşamba güncel altın fiyatları ne kadar oldu gibi sorularınızın yanıtı sizleri haberimizin devamında bekliyor…

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELME DEVAM EDİYOR MU?

8.11.2017 Çarşamba altın fiyatları yatırımcılar ya da hediyelik olarak altın almayı tercih edenler tarafından merakla takip ediliyor. Altın, hızlı yükselişin ardından yükseldiği son noktada kalacağa benziyor. Siyasi gelişmelerden çok hızlı etkilenen altın, Amerika ile ilişkilerin normale dönmeye başlaması ile hızlı yükselişine de bir son verdi. Peki, şu anda altın kaç para? Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI – 8 KASIM 2017 ÇARŞAMBA

Kapalıçarşı’da bugün gram altın 159,41 lira alış, 159,48 lira satış fiyatı ile güne başladı. Çeyrek altın fiyatları ise bugün 255,12 lira alış, 261,50 lira satış fiyatı ile durgun seyrediyor. Cumhuriyet altını fiyatları 8 kasım 2017 için 1051,68 lira alış, 1067,57 lira satış olarak gerçekleşti.