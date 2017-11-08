Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Bouthaina Şaban, yine haddini aştı. Küstah danışman, Türkiye için saldırgan açıklamalar yaptı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanlarından Bouthaina Şaban, yaptığı açıklamalar ile Türkiye’ye büyük küstahlıkta bulundu. Suriye’de bulunan Türk askerleri için "işgalci" ifadelerini kullanan danışmanın küstahlığı bununla da sınırlı kalmadı ve ülkesinin “ilgileneceğini” söyledi.

“TÜRKİYE SÖMÜRGECİ BİR ÜLKEDİR”

Lübnan merkezli al-Mayadeen televizyonunda bir söyleşi yapan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Bouthaina Şaban, açıklamalarında Türkiye hakkında haddini aşan ifadeler kullandı. Türkiye’yi sömürgeci bir ülke olarak nitelendiren Şaban, Türk askerinin Suriye’de bulunmasının yasa dışı olduğunu öne sürdü. Küstahlıkta daha da ileriye giden Şaban, topraklarında bulunan yasa dışı işgalcilerle nasıl ilgileniyorlarsa, Türk askeri ile de öyle ilgileneceklerini söyledi.