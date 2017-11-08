Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Kasım 2017 yeni bölümde, Fatma Uyanık Olayında Yeni Gelişmeler var mı herkes tarafından merak ediliyor. Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde 34 gün önce kaybolan Fatma Uyanık’tan ailesi hala bir haber alamadı. Müge Anlı 8 Kasım 2017 son bölümde Fatma Uyanık olayı konuşulmaya devam etti. Peki, Müge Anlı son bölümde neler yaşandı? Fatma Uyanık için arama çalışmaları devam ediyor mu?

ATV’de hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Dün programa kayıp köpek için katılan, kız kardeşinin kendisine emanet ettiği köpeği kaybettiğini ve ardından kız kardeşinin intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen kişi gözyaşlarına boğulmuştu. Bugün programın açılışında köpekten güzel haber geldi. Kayıp köpek, Çağlayan’da kapalı halde bulundu.

FATMA UYANIK’TAN HALA BİR HABER YOK

34 gün önce Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde tarlada yalnızken kaybolan ve bir daha da hiçbir haber alınamayan Fatma Uyanık hakkında yeni gelişme olup olmadığı da herkes tarafından merak ediliyor. Fatma Uyanık’ın kaçırılmasında Vahap Varlı’nın payı var mı sorusunun yanıtı ise hala aranıyor. Müge Anlı son bölümde Fatma Uyanık’ın kaybolduğu ilk günlerde Vahap Varlı’nın konuşmalarına yer verildi. Buradaki çelişkili ifadelerin olduğuna inanan Müge Anlı bu kişilerin profesyonel olarak sorgulanması gerektiğine dikkat çekti.

UĞUR ÖZKAN’IN SIR DOLU ÖLÜMÜ

Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Kasım 2017 yayınında konuşulan diğer konu ise Uğur Özkan’ın sır dolu ölümü oldu. Eşinin ifadeleri şüpheli bulunan ve elektronik kelepçe ile ev hapsine çarptırılan Hatice Özkan, ısrarla o gün yanında kimsenin olmadığını söylese de o gece aranan taksici kendisini arayan kişinin erkek olduğu konusunda emin olduğunu söylüyor.