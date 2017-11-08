Bursa'nın Gürsu ilçesinde bu sabah saatlerinde bir boya fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından göçük oluştu. Buhar kazanında meydana gelen patlamada en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda da yaralı olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bu sabah 11.30 sularında organize sanayi bölgesinde bulunan bir boya fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama, fabrikada göçüğe de neden olurken, olaydan sonra çok sayıda AFAD, itfaiye ekibi ve ambulans olay yerine sevk edildi. Patlamanın şiddeti nedeniyle fabrikanın enkaz yığınına döndüğü öğrenildi. Tam bir can pazarının yaşandığı enkazda, arama kurtarma ekipleri önce 2 yaralıyı çıkarttı.

ÖLÜ SAYISINI ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Ekipler çalışmalarına devam ettikçe olay yerinde bilanço da ağırlaşmaya başladı. Bursa Valisi İzzetttin Küçük, patlamanın ardından olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Küçük’ün son açıklamasına göre korkunç patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

EKİPLER ARAMA ÇALILMALARINA DEVAM EDİYOR

Ekiplerin, enkaz altında başka kişilerin olup olmadığına yönelik arama çalışmaları devam ediyor. Çevrede bulunan araç ve fabrikalarda meydana gelen hasar da patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Fabrika yetkilileri, patlama sırasında buhar kazanının bulunduğu bölgede 9 işçinin ve bazı müşterilerin bulunduğunu ifade etti.

BURSA VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

AA muhabirine bir açıklama yapan Bursa Valisi İzzettin Küçük, şu anda 5 ölü 4 yaralının olduğunu ve hastanede tedavi altında olduklarını, bir saate kadar hastaneden net bir bilgi alacaklarını dile getirdi. Patlamanın çok şiddetli olduğunu ve gaz sıkışması sonucu yaşanmış olabileceğini düşündüklerini söyleyen Küçük, başka fabrikaların da patlamada hasar gördüğünü söyledi.