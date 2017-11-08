TV8 Yemekteyiz 8 Kasım 2017 Son Bölümde haftanın 3. yarışmacısı Esma Hanım yarışıyor. Dün Aytaç Beyin evinde Ayşe Hanımım ile tartışmalar yaşayan Esma hanım, bugün yemeklerini rakipleri için hazırlayacak ve onlara beğendirmeye çalışacak. Peki, Esma hanımın evinde neler yaşanacak? TV8 Yemekteyiz 8 Kasım 2017 Son Bölümde Esma hanım kaç puan alacak?

TV8’in ilgi ile izlenen yarışma programı Yemekteyiz, bugün hafta ortasında yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yemekteyiz 8 Kasım 2017 yeni bölüm yarışmacısı ise sınıf öğretmeni olan Esma hanım oldu. Esma Hanım, 3 saat içerisinde yemekleri ve masasını hazırlamak ve misafirlerini hazır halde beklemek zorunda. Peki, TV8 Yemekteyiz 8.11.2017 Esma hanımın gününde neler yaşandı? Esma Hanım, rakiplerinden kaç puan aldı.

TV8 YEMEKTEYİZ 8 KASIM 2017 ESMA HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

TV8 Yemekteyiz 8 Kasım 2017 yarışmacısı Esma hanım, hızlı bir şekilde market alışverişini tamamladıktan sonra eve geldi. Eve gelmesi ile birlikte Esma Hanımın 3 saatlik süresi başladı. İlk olarak ana yemek ile başlayan Esma Hanım, misafirlerine patlıcan kebabı yaptı.

Esma hanım misafirlerine ilk olarak mercimek çorbası ikram etti. Ancak mercimek çorbası Esma Hanımın rakipleri tarafından beğenilmedi. Ara sıcak olarak ise Esma Hanım, sigara böreği ikramı yaptı. Börek de beğenilmedi.

Esra Hanım ana yemek olarak misafirlerine patlıcan kebabı ve bulgur pilavı ikram etti. Ancak yarışmacılar bu yemekleri de beğenmeyerek eleştirdi. Tatlı olarak da Waffle ikram eden Esma Hanımn tatlısı da beğenilmedi.