Sosyal medya devi Twitter, yaklaşık 2 ay önce karakter sınırını 140’tan 280’e yükselteceğini açıklamıştı. Testlerini tamamlayan Twitter, bugün resmi olarak 280 karakterli tweet dönemini başlattı.

Twitter’in uzun zamandan beri beklenen 280 karakter limiti nihayet geldi. Henüz bütün kullanıcılar tarafından kullanılmasa da milyonlarca kişi artık tweetlerini 280 karakter üzerinden atmaya başladı.

BUGÜN RESMEN BAŞLADI

Twitter’in bugün resmen başlattığı bu yeni dönemde kullanıcılar artık uzun tweetler atabilecekler. Yani bu, Twitter’de yeni bir dönem anlamına da geliyor diyebiliriz. İlk kurulduğu günden bu yana 140 karakter ile sürekli kullanıcılardan eleştiriler alan Twitter, kullanıcılardan gelen taleplere kulak vererek, karakter sınırını 280’e çıkardı.

DAHA ÖZGÜR TWEETLER ATILABİLECEK

Sosyal medya konusunda yıllardır en çok tercih edilen platform olan Twitter’de bu değişiklikten sonra kullanıcılar daha özgür Tweetler atabilecekler. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda, İngilizce atılan tweet’lerin yüzde 9’unun karakter limitini aştığı da belirtilmişti. Yapılan değişikliğin buna bağlı olduğu da düşünülüyor. Yetkililer, karakter sayısının artması ile birlikte, karakter limitinin dolumundan dolayı gelen şikayetlerin de ortadan kalkacağını düşünüyor. Değişiklik yapıldığı ilk günden daha karakter limitini dolduran tweet sayı toplam tweet sayısının yüzde 1’ine gerilediği açıklandı.