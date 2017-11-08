Konya'da Zekiye Sarı isimli kadın, kocasını intikam almak için aynı zamanda kuzeni olan sevgilisine öldürttü. Cinayetin ardından çay demleyen çift, keyif yapar gibi çay içti.

Konya'nın Altınekin ilçesinde, 37 yaşındaki Ali Sarı pancar tarlasında başından silahla vurularak öldürüldü. Sarı’nın katil zanlısı olarak 47 yaşındaki amcasının oğlu İskender Sarı ve cinayeti azmettirdiği iddia edilen 31 yaşındaki eşi Zekiye Sarı gözaltına alındı. Sevgili oldukları öğrenilen Zekiye Sarı ve İskender Sarı, emniyette verdikleri ifadede suçlarını kabul etti. İskender Sarı, 6 aydan bu yana Zekiye Sarı ile ilişki yaşadığını kabul ederek, kuzeninin bu ilişkiden şüphelendiği için öldürdüğünü söyledi. Cinayetin ardından çay demleyip içtikleri ortaya çıkan iki sevgili, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YASAK AŞK CİNAYETİ ÇIKTI

Altınekin ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kalınyer mevkiinde geçtiğimiz 2 Kasım günü yaşanan olayda, ilçede çiftçilikle uğraşan 2 çocuk babası Ali Sarı, pancar tarlasında ölü bulundu. Başından tabanca ile vurularak öldürüldüğü anlaşılan Sarı’nın katil zanlısı olarak 3 çocuk babası çiftçi İskender Sarı gözaltına alındı.

AZMETTİRİCİ EŞİ ÇIKTI

Gözaltına alınan İskender Sarı ifadesinde 6 aydır amcasının oğlu Ali Sarı'nın eşi Zekiye Sarı ile gönül ilişkisi yaşadıklarını, Ali Sarı’nın son zamanlarda bu ilişkiden şüphelenmeye başladığını söyledi. Eşinin şüphelenmesi üzerine Zekiye Sarı'nın 'Şunu ortadan kaldıralım ve şundan kurtulalım.” dediğini iddia eden İskender Sarı, daha sonra tarlaya giderek amcasının oğlu ile bir süre sohbet ettiğini, ardından da başına tabanca ile ateş ederek öldürdüğünü ve kaçarken tabancayı attığını itiraf etti.

ÇAY DEMLEYİP İÇMİŞLER

Kuzeni Ali Sarı’yı öldürdükten bir süre sonra Zekiye Sarı'nın yanına gittiğini söyleyen İskender Sarı, eve gittiğinde Zekiye Sarı’nın çay demlediğini ve karşılıklı olarak içtiklerini söyledi.