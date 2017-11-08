Bursa Gemlik ilçesinden hareket eden ve İstanbul Şile açıklarında batan BİLAL Bal isimli yük gemisinde kahreden haberler son bulmuyor. 11 mürettebatla yola çıkan ve battıktan sonra 7 mürettebatın cesedine ulaşılan yük gemisinde en acı detay 23 yaşında olan Mert İlkmen’in geminin battığı sırada cesedinin bulunması için kendini yatağına bağlaması oldu. Ortaya çıkan acı detay herkesi kahretti.

Geçtiğimiz hafta BİLAL Bal isimli bir yük gemisi Bursa Gemlik ilçesinden yola çıkarak Şile açıklarında batmış ve 11 mürettebatıyla birlikte batan yük gemisi için yoğun şekilde arama çalışması başlatılmıştı. 2 gün üst üste acı haberler alınan mürettebattan 7’sinin cesedine ulaşıldığı belirlenmişti. Bugün yük gemisinde ortaya çıkan bir detay daha herkesi kahretti. 23 yaşında ve yüzme şampiyonu olduğu öğrenilen Mert İlkmen’in kapıyı açamadığı için gemi battığı sırada cesedi kaybolmasın diye kendisini bir iple yatağına bağladığı belirlendi. Ailesini tek oğlu olan İlkmen’in cenazesinin memleketi Bursa İnegöl’de gözyaşları içinde toprağa verildiği öğrenildi.

TEK HAYALİ GEMİ KAPTANI OLMAKTI

Bursa İnegöl’de yaşayan ve batan geminin içinde yer alan yüzme şampiyonu 23 yaşındaki Mert İlkmen’in askerliğini denizci olarak yaptığı ve eğitimini de denizci olarak aldığı öğrenildi. BİLAL BAL isimli gemide yaklaşık 1 yıldır görev yaptığı öğrenilen İlkmen’in tek hayalinin gemi kaptanı olmak olduğu öğrenildi.