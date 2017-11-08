Zonguldak’ta yaşanan olay dehşete düşürdü. Kozlu ilçesinde 45 yaşında olan ve bir ortaokulda öğretmenlik yapan C.G’nin 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismar suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Olay, Zonguldak Kozlu ilçesinde yer alan bir ortaokulda meydana geldi. Okulda beden eğitimi öğretmenliği yapmakta olan 45 yaşındaki C.G’nin henüz 13 yaşında olan kız öğrencisi S.Ö’yü istismar ettiği öğrenildi.

KIZ ÖĞRENCİ OLAYI ARKADAŞINA ANLATTI

Kozlu ilçesinde yer alan bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan ve 45 yaşında olan C.G’nin kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu belirlenirken olayın öğrencinin yaşadığı dehşeti bir arkadaşına anlatmasıyla anlaşıldığı öğrenildi. S.Ö’nün durumu anlattığı arkadaşı olay karşısında sessiz kalmadı ve hemen olayı kızın ailesine ve okul yönetimine bildirdi.

WHATSAPP KONUŞMALARI HER ŞEYİ GÖSTERDİ

Ailenin polise giderek şikayetçi olası sonrasında polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı başlattı. 45 yaşındaki öğretmen C.G, polisler tarafından gözaltına alınırken ekipler kız öğrenci ve öğretmen arasında geçen Whatsapp konuşmalarını inceleyerek olayı gün yüzüne çıkardı. Gözaltına alınan sapık öğretmen Adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan, okul yönetiminin durumu ihbar etmesi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı soruşturma ile öğretmen C.G’nin görevinden açığa alındığı öğrenildi.Olay sonrasında 13 yaşındaki ortaokul öğrencinin psikolojik tedavi göreceği iddia edildi.