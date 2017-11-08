Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, ABD’ye olan öfkesini bir kez daha dile getirdi. ABD’nin Irak ordusunun Kerkük ve diğer Kürt bölgelerinin yönetimini almak için düzenleyeceği operasyonları daha önceden bildiğini söyleyerek hedefine İngiltere’yi de aldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlığından istifa eden Mesud Barzani’nin ABD’ye olan öfkesi dinmiyor. Sözde referandum sonrasında Irak Ordusunun Kerkük ve diğer Kürt bölgelerine yaptığı operasyonlarla ilgili konuşan Barzani, ABD ve İngiltere’nin bu operasyonlardan daha önceden haberdar olduğunu iddia etti.

‘BİLGİLERİ DAHİLİND GERÇEKLEŞTİ’

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, istifasının ardından ABD’ye öfke kusmaya devam ediyor. Yaptığı son açıklamalarda ABD ve İngiltere’yi hedef alan Barzani, İran’ın Kerkük.2ü ele geçirme operasyonlarında ABD’nin ve İngiltere’nin bilgisi olduğunu ve her şeyin ABD ve İngiliz yetkililerin bilgisi doğrultusunda gerçekleştiğine inandıklarını söyledi.

REFERANDUM KARARINI SAVUNMAYI BIRAKMADI

Mesud Barzani, 1 Kasım tarihinde görevinden istifa etmiş ve tekrara seçimlere gitmek istemişti. Yaptığı açıklamada, zamanlamanın doğru olduğunu söyleyen Barzani, Irak Kuvvetlerinin bulundukları yerlerde uyguladıkları nüfus ve durumu değiştirme politikalarının bu durumu referandumdan önce planladığını iddia ederek yaptığı açıklamada IKBY tarafından düzenlenen sözde referandumu destekleyen açıklamalarda bulunmaya devam etti. Barzani yaptığı açıklamasında, ABD ve İngiltere’ye vurgu yaparak operasyonlardan haberdar olduklarını ve Irak Kuvvetlerinin Kerkük’ü ele geçireceklerinin bilgileri dahilinde olduğunu belirtti.