Meral Akşener’in Genel Başkanı olduğu çiçeği burnunda Partisi ‘İYİ Parti’nin 25 Ekim 2017 tarihinde resmi olarak kurulduğu açıklanmıştı. Büyük tartışmalarla gündeme gelen partide ilk istifa sağlık sorunları nedeniyle Haluk Ulusoy’dan gelirken bir istifa da Cevher Cevheri’den geldi.

‘İYİ Parti’nin 200 kurucu üyesi ile 25 Ekim 2017 tarihinde partinin Genel Başkanı olan Meral Akşener tarafından resmi olarak kurulduğu açıklanmıştı. Çiçeği burnunda parti gündemden düşmezken partiden ilk istifa İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı olan Haluk Ulusoy’dan geldi. Ulusoy, istifasına dair yaptığı açıklamasında, sağlık sorunlarından dolayı partiden ayrıldığını belirtmişti.

İKİNCİ İSTİFA CEVHERİ’DEN GELDİ

Haluk Ulusoy’dan gelen istifa haberinin hemen ardından bir istifa haberi daha partide gündem oldu. Partiden istifa eden ikinci isim ise İYİ Parti Kurucular Kurulu’nda bulunan eski Milletvekili Cevher Cevheri’den geldi. İstifa haberleri ile ilgili gelen son bilgilerde, Cevher Cevheri’nin istifa kararını Genel Merkeze gönderdiği belirtildi.

CEHVERİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

İYİ Parti Kurucu Kurulu’nda yer alan eski Milletvekili Cevher Cevheri’nin istifası gündeme bomba gibi düşerken, bazı iddialarda istifasını Genel Merkeze ilettiği belirtilen Cevher Cevheri’nin Başkanlık Divanı’nda yer almadığından dolayı yaşadığı kırgınlık nedeniyle partiden istifa etme kararı aldığı öne sürüldü. İstifa sebebi ile ilgili Cevheri’den henüz bir açıklama gelmedi.

İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Çiçeği burnunda olan ‘İYİ Parti’de art arda gelen istifa şoku herkesi şaşırtırken Genel Merkezi’ni ise 11 Kasım’da tadilatın bitmesinden hemen sonra açacağı belirtildi.