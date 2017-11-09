Petrol Ürünleri İşveren Sendikası tarafından araç sahiplerini üzecek bir açıklama yapıldı. Benzine peş peşe gelen zamlara 09 ya da 10 Kasım tarihinde yenisinin gelmesi bekleniyor.

Son dönemlerde benzine yapılan zamlarla sarsılan vatandaşın bütçesi 09 ya da 10 Kasım tarihinde benzine yapılacak yeni zamla sarsılmaya devam edecek. Petrol Ürünleri İşveren Sendikası ise benzine yapılacak bu üçüncü zammın gerekçesinin dolar artışı olduğunu söyledi. Benzine en son zam ise 31 Ekim tarihinde yapılmıştı.

Petrol Ürünleri İşveren Sendikasınca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Motorin fiyatlarında önümüzdeki 2 gün için değişiklik beklenmiyor. Benzin fiyatlarında ise 09 ya da 10 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere fiyat artışı bekleniyor. Rekabet ve serbest piyasa nedeniyle şirket ve illere göre küçük çapta değişiklikler görülse de benzin fiyatlarına %13 zam bekleniyor. Bu zamla birlikte Ankara'da benzin fiyatı 5,66 TL, İstanbul'da 5,61 TL ve İzmir'de 5,63 TL olacak. Benzine beklenen zam geldikten sonra motorin fiyatlarının da 10 ya da 11 Kasım tarihinde 10 ila 12 kuruş arasında artması bekleniyor.

Benzine 24 ve 31 Ekim tarihlerinden sonra 09 ya da 10 Kasım tarihlerinde yapılması beklenen yeni zam, vatandaştan yoğun tepki göreceğe benziyor.

