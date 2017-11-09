Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede, sınava girecek örgüt üyelerinin nasıl yönlendirildiği de yer aldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan sözleşmeli Subay C.İ'nin, örgüt hakkında aktardığı bilgilerde yer aldı.

Kullandığı Kod Adı 'YUSUF'

Mahkemede itirafçı olmak istediğini beyan ederek FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili bilgi vermesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan C.İ, üniversitede iken FETÖ/PDY terör örgütüne ait evde kaldığını ve "Yusuf" kod adını kullandığını söyledi.

Eğitim gördüğü üniversitenin sorumlusunun "Mahmut" kod adlı kişi olduğunu ve 2010 yılında üniversiteden mezun olacak terör örgütü mensubu öğrencileri yanına çağırdığını belirten C.İ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana 'Dershanede mi çalışmak istersin, öğretmen mi olmak istersin?' şeklinde soru sordu. Ben de dershanede çalışmak istemediğimi beyan ederek öğretmen olmak istediğimi söyledim. Daha sonra ise 'Polis ya da asker olmak ister misin?' diye soru sordular. Ben de polis olmak istemediğimi ancak asker olabileceğimi belirttim. Mahmut kod adlı kişi tarafından bana, 'TSK'da, senin gibi muhafazakar insanlara ihtiyacımız olacak. Sizler oluşumun öncüsü olacaksınız.' şeklinde telkinde bulunuldu. Bana, sınav takvimini takip ederek ders çalışmaya başlamam gerektiğini söyledi. Ben de tarafıma söylenenleri dinleyerek ders çalışmaya başladım."

Soruların Aynısı Sınavda Geldi

Hava ve Kara Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı için sözleşmeli subaylık müracaatı yaptığını belirten C.İ, şu bilgileri paylaştı:

"Mahmut kod adlı kişi, sınava bir hafta kala beni yanına çağırdı. 'Ankara'dan gelen bir şahıs, seninle görüşmek istiyor.' dedi. Ankara'dan gelen kişi, cebinden bir yemin metni çıkararak okumamı istedi. Ben de bu yemin metnini aynen okudum. Bu, hizmet hareketinden hiçbir zaman ayrılmayacağıma, burada gördüklerimi hiç kimseyle paylaşmayacağıma dair bir yemin metniydi. Yemin metnini okuduktan sonra yanındaki bilgisayarı açarak bana, deneme şeklinde hazırlanmış askeri sınav sorularını gösterdi. Soruları okumam için sadece bir saatim olduğunu ifade etti. Ben de bu soruların hepsini bir saat içerisinde okudum. Süre dolunca da bilgisayarı kapattı."

Bir hafta sonra ise Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında yapılan sınava girdiğini söyleyen C.İ, "Sınavda sorulan sorular ile Ankara'dan gelen şahsın bana gösterdiği sorular aynıydı. Toplamda 50 sorunun 46'sını yaparak 92 puan aldım. 4 soruyu ise cevabını hatırlayamadığımdan dolayı yapamadım." dedi.