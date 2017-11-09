İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturma dosyasına giren Bylock yazışmasından, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Eser Karakaş'ın eşi Işıl Karakaş'ın ismi çıktı. Işıl Karakaş, AİHM'de tek Türk yargıç olarak görev yapıyor.

İki FETÖ/PDY şüphelisi arasında 15 Temmuz hain darbe girişiminden aylar evvel yapılan yazışmada Işıl Karakaş'ın tek Türk yargıç olarak görev yaptığı AİHM'den, dershane mağduriyetinden dolayı tazminat kararı çıkarılması ile ilgili acele edilmesine vurgu yapılıyor.

Görev Süresi Dolmadan Çıkaralım

Soruşturma dosyasına giren Bylock yazışmasında şu ifadeler yer alıyor:

"Hemen başlayalım abi. Nedeni ise bu dönemdeki Türkiye temsilcisi Eser Karakaş'ın hanımı. Görev süresi dolmadan yetiştirmek gerektiğini söylüyorlar.. İçi en fazla dolu dosya. Dershanelerin maddi olarak mağduriyetinden bir tazminat çıkartılırsa çok büyük etkisi olur."