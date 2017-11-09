Daimler çalışanı bir kişinin 25 yıl evvel satın aldığı Mercedes 200 D (W124), 1 milyon km'yi aştı.

Baz donanımla satın aldığı Mercedes 200 D ile 25 yıldır uzun yolculuklar yapan Michael Nickl, otomobiline yaptığı tüm masrafların listesini ise bir dosyada topladı.

Otomobilinin 25 yıllık genel bakım maliyeti 58,563 Euro, yakıt masrafı ise 53,786 Euro tuttu.

55 yaşında olan Michael, 75 HP güç ve 126 Nm tork üreten otomobilinin 25 yılın ortalaması alındığı zaman 6 lt/100 km'lik bir yakıt tüketimi olduğunu söyledi.Mercedes D 200'ün kondisyonun halen iyi olması ise dikkat çekti.

Michael Nickl, halen Daimler çalışanı ve Mercedes-Benz'in büyük SUV'u GLE'nin üretiminde görev yapıyor.

Ölümsüz unvanına sahip W124 kasa ülkemizde yoğun ilgi gören Mercedeslerin başında geliyor. W124'ün üretimi, 1985 ve 1995 yılları arasında gerçekleştirildi.

Ülkemizde W124'ün fiyat aralığı ise ikinci elde 17 bin TL ile 40 bin TL'lik fiyat aralığında değişiyor.