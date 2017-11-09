﻿ Beşiktaş İle İsmi Anılan Fenerbahçeli Futbolcunun Menajeri Konuştu

Beşiktaş İle İsmi Anılan Fenerbahçeli Futbolcunun Menajeri Konuştu

Fenerbahçe'de bu yıl fazla şans bulamayınca adı Beşiktaş ile anılmaya başlanan Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak, NTV Spor'a açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş İle İsmi Anılan Fenerbahçeli Futbolcunun Menajeri Konuştu
Beşiktaş İle İsmi Anılan Fenerbahçeli Futbolcunun Menajeri Konuştu Tarih: 2017-11-09 Saat: 03:05:20
Güncelleme : 2017-11-09 03:05:20
Fenerbahçe'de bu yıl fazla şans bulamayınca adı Beşiktaş ile anılmaya başlanan Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak, NTV Spor'a açıklamalarda bulundu. 
 
Menajer Batur Altıparmak, "Fenerbahçe'de bu yıl istediği şansı bulamadığı için Mehmet Topal'ın adı Beşiktaş ile gündeme gelse de şahsım ile Beşiktaş arasında herhangi bir transfer görüşmesi yapılmamıştır." dedi.  
 
Son 3 sezondur Fenerbahçe'de en fazla forma şansı bulan Mehmet Topal, bu yıl az forma şansı bulduğu gibi son oynanan Osmanlıspor kadrosuna da dahil edilmedi. Mehmet Topal'ın, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile arasının bozuk olduğu ve takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyor.  
 
Bu iddialar ile ilgili NTV Spor'a açıklamalarda bulunan Batur Altıparmak ise "Fenerbahçe'nin futbolcusu olan Mehmet Topal'ın, Fenerbahçe ile 2020'ye kadar sözleşmesi var. Şahsımın, ne Beşiktaş ile ne de başka bir kulüp ile Mehmet Topal için bir transfer görüşmesi olmadı. Sosyal medyada yer alan ve benimde okuduğum haberlerin hepsi gerçek dışıdır." ifadelerine yer verdi.
 
Fenerbahçe ile 6. sezonunu geçiren Mehmet Topal, bu sezon 10 karşılaşmada görev alırken bunların 6'sına ilk 11'de çıktı. 
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