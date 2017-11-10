10 Kasım 2017 Güncel Altın Fiyatları merak içerisinde beklenirken, son birkaç gündür durgun seyreden altın, yeniden yükselmeye başladı. Peki, bugün altın ne kadar oldu? Altın güne nasıl başladı? 10 Kasım 2017 Kapalıçarşı gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte, Güncel Altın Fiyatları 10 Kasım 2017…

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları günlük olarak yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın, dün bir anda saat 14.00 sularında düşüşe geçti ve 158 lira alış fiyatına geriledi. Çeyrek altın ise Kapalıçarşı’da 262 lira fiyatlarını gördü. Diğer yandan altın fiyatları hakkında, AA ekonomi analisti tarafından bomba kehanetler de geldi. Daha önce altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanabileceğini belirten ekonomistin kehanetleri tuttu. Peki, altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? 10 Kasım 2017 güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 10 KASIM 2017

Altın bugün yine yükselişle güne başladı. Gram altın 10 Kasım 2017 günü Kapalıçarşı’da 159,9 liradan günü açtı. Çeyrek altın ise Kapalıçarşı’da bugün 262 lirayı gördü. Cumhuriyet altını bugün 1.070 liradan satılıyor. Tam Altın satış fiyatları ise bugün 1.036,5020 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI HAKKINDA BOMBA KEHANET

AA Finans Analisti İslam Memiş, yatırım için altını tercih eden vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Son günlerde altının rekor kırmasına aldanılmaması gerektiğini söyleyen Memiş, bir anda sert düşüşlerin yaşanabileceğini, son günlerdeki artışlara fazla güvenilmemesi gerektiğini söyledi. Memiç, ayrıca altının 160,6 lirayı görmesinin direnç olarak görülebileceğini söyledi.