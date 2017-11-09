Günlük hayatta en çok tükettiğiniz yiyecekler kısırlığa yol açabiliyor! Peki kısırlığa neden olan yiyecekler nelerdir ve erkekler kısırlığı nasıl önleyebilir? İşte haberin detayı…

Erkekler dikkat! Günlük hayatta tüketmekte olduğunu en sevdiğiniz yiyecekler kısır olmanıza sebep olabilir. Peki bu kısırlığa sebep olan yiyecekler nelerdir ve erkekler kısırlığı nasıl önleyebilir?

Uzmanlar genellikle yapmış oldukları açıklamalarda erkeklerin kısırlığı çeşitli yollarla yapabilecekleri diyetlerle ve sağlıklı bir beslenme şekliyle atlatabileceğini söylüyor. Özellikle günlük hayatta tüketilmekte olan işlenmiş et, patates, yağlı süt, yağlı süt ürünleri, kahve, peynir ve çok tüketilen tatlılar kısırlığa davetiye çıkarmaktadır. Ayrıca çok tüketilen kahve ile birlikte aşırı streste erkeklerde kısırlığa yol açan bir diğer etkendir.

AKDENİZ DİYETİ KISIRLIĞI ENGELLEYEBİLİR

Uzmanlar sağlıklı beslenme ile erkeklerde kısırlığın önlenebileceğini açıklarken, bunu yanı sıra sağlık beslenme sayesinde pek çok damar ve kan hastalıklarının da önüne geçilebileceğini söyledi. Kısırlığa ise en iyi gelen diyetin Akdeniz diyeti olduğu açıklandı. Uzmanlar, Akdeniz diyetinin sperm kalitesini arttırdığını ve döllenme olasılığını da yükselttiğini açıkladı.

AKDENİZ DİYETİ NEDİR?

Akdeniz diyeti genel olarak balık ve zeytinyağı tüketimiyle yapılmaktadır. Bu ikisi çok tüketildiği için karbonhidrat daha az tüketilmektedir ve bu yüzden de kısırlığın önüne geçilmektedir. Ayrıca Akdeniz diyeti vücutta bulunan çeşitli hastalıklara ve obeziteye de iyi gelmektedir.