﻿ Eskişehir’de Facia! Maden İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 15 Yaralı

Eskişehir’de Facia! Maden İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 15 Yaralı

Eskişehir’de yer alan manyezit madeni işletmesinde çalışan işletme idari personelini evlerine taşımakta olan minibüsün virajdan döndüğü esnada şarampole devrildiği öğrenildi. Yaşanan feci kazada 15 kişinin yaralandığı belirlendi.

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Eskişehir’de Facia! Maden İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 15 Yaralı
Eskişehir’de Facia! Maden İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 15 Yaralı Tarih: 2017-11-09 Saat: 21:51:46
Güncelleme : 2017-11-09 21:51:46

Eskişehir’de yer alan manyezit madeni işletmesinde çalışan işletme idari personelini evlerine taşımakta olan minibüsün virajdan döndüğü esnada şarampole devrildiği öğrenildi. Yaşanan feci kazada 15 kişinin yaralandığı belirlendi.

Feci kaza, Eskişehir’de yer alan manyezit maden işletmesinde çalışan idari personelleri taşımakta olan minibüsün virajdan döndüğü esnada şarampole uçtuğu ve yaşanan kazada 15 işçinin yaralandığı öğrenildi. 

MİNİBÜS ŞARAMPOLE UÇTU, 15 İŞÇİ YARALANDI

Yürekleri ağza getiren kazanın akşam saatlerinde işçilerin eve dönüş saatinde yaşandığı öğrenildi. Personelleri taşıyan 26 S 7348 plakalı minibüsün yönetiminde olan Fikret U.’nun Eskişehir-Kütahya karayolunun ikinci kilometresine geldiğinde virajdan döndüğü esnada kontrolü kaybederek şarampole devrildiği öğrenildi. Kaza sonucunda hayatını kaybeden olmazken minibüste yer alan 15 işçinin yaralandığı öğrenildi. 

SIKIŞAN 15 İŞÇİYİ İTFAİYE KURTARDI

Virajdan dönemeyen ve şarampole devrilen minibüsün yan yattığı ve minibüs içinde şoför dahil olmak üzere 15 idari personelin yaralandığı öğrenildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazayı ihbar alan ekipler olay yerine sevk edilirken araç içine sıkışmış olan işçilerin itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulanslara alınarak çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken polis ekiplerinin yaşanan kazayla ilgili olay yerinde yaptığı incelemenin ardından soruşturmalarına devam ettikleri bilgisi alındı. 

 

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