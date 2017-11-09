Geçtiğimiz aylarda Vatan Şaşmaz’ı öldüren, daha sonra da intihar eden Filiz Aker’in otopsi raporu ortaya çıktı. Filiz Aker’in kanından çıkanlar ise şaşkınlık yarattı.

İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde, Filiz Aker’in önce ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ı öldürmesi, ardından da intihar etmesi şok etkisi yaratmıştı. Filiz Aker’in ayrıntılı otopsi raporu ortaya çıktı. Aker’in otopsi sonucunda kanında kırmızı reçete ile satılan psikiyatri ilaçları ve alkol tespit edildi.

KIRMIZI REÇETE İLE SATILAN İLAÇLAR VE ALKOL BULUNDU

Eski manken Filiz Aker, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş’ta lüks bir otelde önce Ünlü sunucu ve dizi oyuncusu Vatan Şaşmaz'ı öldürmüş ve ardından da kendi kafasına silahı dayayarak intihar etmişti. Filiz Aker'in detaylı otopsisinin tamamlandığı öğrenildi. Kimya İhtisas Kurulu uzmanları Aker'den alınan doku ve kan numunelerini inceledi. Rapor sonucunda göre Filiz Aker’in kanında kırmızı reçete ile satılan psikiyatri ilaçları ve yüksek oranda alkol olduğu belirlendi. Raporun ayrıntılı bir şekilde hazırlandıktan sonra savcılığa gönderildi.

PSİKOLOJİSİNİN BOZUK OLDUĞU İDDİA EDİLİYORDU

Vatan Şaşmaz’ın ölümü magazin dünyasında büyük bir üzüntü ve şok yaşatmıştı. Cinayetin ardından intihar eden Filiz Aker’in psikolojisinin bozuk olduğu ve buna bağlı olarak psikiyatri ilaçları kullandığı uzun süre iddia edilmişti. Açıklanan otopsi raporu da bu iddiaların doğru olduğunu ortaya çıkardı.