﻿ Çalışma Bakanlığı, Bursa'daki Patlamayla İlgili İki Bürokratı Görevden Aldı

Çalışma Bakanlığı, Bursa'daki Patlamayla İlgili İki Bürokratı Görevden Aldı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada beş işçi yaşamını kaybetmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olay ile ilgili soruşturma neticesinde İş Teftiş Kurulu Başkanı ile SGK Müdürünü görevden aldı.

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Çalışma Bakanlığı, Bursa'daki Patlamayla İlgili İki Bürokratı Görevden Aldı
Çalışma Bakanlığı, Bursa'daki Patlamayla İlgili İki Bürokratı Görevden Aldı Tarih: 2017-11-10 Saat: 01:52:36
Güncelleme : 2017-11-10 01:52:36
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada beş işçi yaşamını kaybetmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olay ile ilgili soruşturma neticesinde İş Teftiş Kurulu Başkanı ile SGK Müdürünü görevden aldı. 
 
Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen patlamanın şiddetiyle çatı çökmüş, beş işçi yaşamını yitirirken 16 işçide yaralanmıştı. Patlamanın sonucunda boya fabrikasının sahibi olan Şükrü Demir ve İş Güvenliği Uzmanı Tuğba Tongaç, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise olay ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bursa İş Teftiş Grup Başkanı Yaşar Ata ile Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan Karaca'yı görevden aldı.  
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevden alınan iki bürokrat ile ilgili detaylı açıklama yapılmadı.  
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