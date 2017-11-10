Bursa'nın dünyaca ünlü kayak merkezi Uludağ'ın eteklerinde yer alan Dobruca Mahallesine giden karayolu drone ile görüntülendi. Kıvrılarak ilerleyen yılanı anımsatan yoldaki virajlar görenleri şaşırttı.

Yeşil doğası, temiz havası, deresi ve birbirinden harika mekanları ile Dobruca Mahallesi insana öyle bir huzur veriyor ki kıvrılarak ilerleyen yılanı andıran virajları dahi insanı Dobruca Mahallesine gitmekten alıkoyamıyor.

Suları Nilüfer çayı ile buluşan Dobruca'daki dere kenarlarında birbirinden harika tesisler yer alıyor. Dobruca'ya gelen vatandaşlar soluk aldığını hissederken bu harika tesislerde dinlenerek huzur buluyor.

Yeşillikler içerisinde konumlanan doğa harikası Dobruca Mahallesi, kent manzarasıyla ziyaretçilerine seyir zevki yaşatıyor. Ayrıca Dobruca Mahallesinde sadece restoran ve kafeteryalar bulunmuyor. Üç ayrı tenis kortu, basketbol ve çim sahası, yürüyüş yolları ile ziyaretçilerine sportif imkanlar sunarken dinlenme alanları ise insanı adeta sinirlerinden arındırıyor.