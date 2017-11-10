Uyku ihtiyaçları büyüme dönemlerine göre değişen çocuklarda doğal olarak uyku süreleri de farklılık göstermektedir.

Düzenli uyku, çocukların yeterli büyüyüp gelişmesinde en önemli etkendir. Bu yüzden çocuklara, bebeklik çağından itibaren düzenli uyku alışkanlığının kazandırılması gerekiyor. Bunun içinde bebeklikten itibaren belirli saatte uyuması ve uyanması sağlıklı uyku alışkanlığının kazandırılmasında büyük önem arz ediyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Uçlar, bebeklerde sağlıklı ve kaliteli uyku için önemli bilgiler paylaştı.

Dr. Erkan Uçlar, "Bebeklerin uyku düzeni biyolojik ritme uygun olmalıdır. Bebeğin geç uyuması ile uyku süresinin uzun olması arasında bir alaka olmadığı gibi bebeğin vücudunun yorgun düşmesinden uyku düzeni olumsuz etkilenir, uykuya dalmakta ve uykuda kalmakta zorlanır, ilerleyen zamanlarda kronik uykusuzluk hali görülür. Bu yüzden bebeğin uyutulmasında aşırı yorgun olmadığı an büyük önem taşır." dedi.

Bebeğe ılık banyo yaptırılması, badem, papatya veya lavanta yağı ile masaj yapılması, kitap ya da masal okunması, şarkı söylenmesi, hafif müzik dinletilmesi, iyi beslenmesi, memede uyuma alışkanlığını edinmemesi, odasının karanlık olmasına dikkat edilmesi bebeğin sağlıklı ve kaliteli uyumasında 8 altın kuraldır.

Bebeğe uyku vaktinin geldiğini hatırlatacak rutinlerin olması önemlidir. Bebek, uykudan bir saat evvel uygulanacak bu rutinler sayesinde uyuyacağını anlar ve kendisini uykuya hazırlar. Ayrıca gece çok mecbur kalmadıkça bebeğin altı değiştirilmemeli ve kontrol edilirken de çok kibar hareket edilmelidir. Ayrıca yatağının güvenli ve çok rahat bir yer olduğu ona öğretilmelidir.