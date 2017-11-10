Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79'uncu yıl dönümünde Türkiye’de hayat saat 9'u 5 Geçe durdu. 1 dakikalık saygı duruşu sırasında ortaya duygulandıran görüntüler de çıktı.

Türkiye’nin dört bir yanında Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşu yapıldı. Ölümünün 79'uncu yıl dönümünde anılan Mustafa Kemal Atatürk için törenler düzenleniyor. Saat 09.05'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de duygulandıran görüntüler oluştu. Vatandaşlar araçlarından inerek Atatürk’e saygı duruşunda bulundu. İşte Anma törenlerinden kareler…

VATANDAŞLAR KÖPRÜDE ARAÇLARINDAN İNDİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79'uncu yıl dönümünde Türkiye’nin her yerinde saygı ile anıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de oldukça duygulandıran anlar yaşandı. Vatandaşlar, seyir halindeki araçlarından inerek saat 09.05'te Ata’ya saygı duruşunda bulundu.

BELEDİYE İŞÇİLERİNDEN DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Bu sırada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde belediye işçilerinin çalışması vardı. Sirenler çalmaya başlayınca, onlar da işlerini bırakıp saygı duruşunda bulundu. Vatandaşlar saygı duruşunun bitmesinin ardından yeniden araçlarına binerek yollarına devam etti.

BEŞİKTAŞ’TA DEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Beşiktaş’ta da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenleri vardı. Vatandaşlar, saygı duruşunun ardından bin 94 metrelik dev Türk bayrağını açarak yürüyüş yaptı. Dolmabahçe Sarayı'na doğru yürüyen vatandaşlara Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de eşlik etti.

ANITKABİR DOLDU TAŞTI

Vefatının 79'ncu yıl dönümünde anılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için vatandaşlar Anıtkabir’e akın etti. Saat 09.05'te hala Anıtkabir'e ulaşamayan vatandaşlar ise yolda saygı duruşunda bulundu.