Diyarbakır’da PKK’nın dağ kadrosunda bulunan ve eylem için Lice ilçesine gelen teröristler, güvenlik güçleri tarafından araçla kaçmaya çalışırken yakalandı. Jandarmanın “Dur” ihtarına uymayan ve kaçan bir terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Özel harekat polisleri, 2 PKK’lı teröristi sağ olarak yakaladı. Diğer yandan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde Irak’ın Şengal kentinde ölen terörist için propaganda yapan 10 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice ilçesi kırsalında bir grup teröristin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kritik noktaları tutan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Bölgede araçla kaçmaya çalışan bir terörist, 'dur' ihtarına uymayınca yaşanan çatışma sonucunda ölü olarak ele geçirildi. Dağ kadrosunda oldukları ve terör eylemi için bölgeye gelen teröristlerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

2 TERÖRİST SAĞ YAKALANDI

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda da Özel Harekat polisleri ile operasyon düzenlendi. Operasyonda, PKK'nın dağ kadrosundan eylem için Diyarbakır'a geldiği belirlenen 2 terörist sağ olarak ele geçirildi.

TERÖRİST MEZARINDA PKK PROPAGANDASI YAPAN 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör operasyonu düzenledi. PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 10 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şüphelileri polis ekipleri adım adım takip ederek kimliklerini belirledi ve ardından da operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 10 kişinin adreslerinde yapılan operasyonlarda, aramada örgütsel doküman, yasaklı yayın, terörist fotoğrafları ve resimleri ile yapılmış saatler ve belgeler bulundu.