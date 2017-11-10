TV 8 Yemekteyiz 10 Kasım 2017 haftanın finali ile bugün ekranlara geliyor. Bu hafta en dikkat çeken yarışmacı olan Uğur bey final gününde yarışacak. Uğur bey evinde yemeklerini misafirleri için hazırlayacak ve onlara beğendirmeye çalışacak. Bu haftanın en dikkat çeken ismi olan Uğur bey, kendi günü için iddialı konuşmuş ve eleştirileri ile de tepki çekmişti. Peki, TV 8 Yemekteyiz 10 Kasım 2017 Uğur bey kaç puan aldı? TV 8 Yemekteyiz 10 Kasım 2017 haftanın finalinde kim birinci oldu?

Yemekteyiz 10.11.2017 Haftanın Finali günü geldi çattı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da kimin birinci olacağı merak ediliyor. Haftanın son gününde yarışan isim Uğur bey olacak. Sivri dili ile bu hafta çok konuşulan isimlerden olan Uğur bey kaç puan alacak? TV 8 Yemekteyiz 10 Kasım 2017 Haftanın Finalinde kim birinci olacak? Yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu hangi yarışmacıya kaç puan verdi? İşte, Yemekteyiz 10 Kasım 2017 Haftanın Finalinde yaşananlar ve haftanın birincisi…

YEMEKTEYİZ 10 KASIM 2017 UĞUR BEYİN MASASINDA NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz haftanın finalinde yarışan Uğur Bey, rakiplerine ilk olarak domates çorbası ikram etti. Ancak Uğur beyin süresi yetmediği için çorbası hiç de güzel olmadı. Zaten rakipleri de çorbayı hiç beğenmedi. Bu konuda oldukça iddialı konuşan Uğur bey, rakipleri tarafından çok eleştirildi.

Uğur bey yarışmacı arkadaşlarına ara sıcak da hazırlamadı. Bu da diğer yarışmacılardan eleştiri aldı. Ana yemek olarak rakiplerine mantı ikram eden Uğur beyin mantısı da eleştirildi. Bazı yarışmacılar mantıyı çok beğenirken, sadece 3 çeşit hazırlayan Uğur bey büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

YEMEKTEYİZ 10 KASIM 2017 UĞUR BEY KAÇ PUAN ALDI?

Yemekteyiz 10 Kasım 2017 yarışmacısı Uğur Bey, Esma Hanımdan 0, Ayşe Hanımdan 1, Aytaç Beyden 0 ve Dilara Hanımdan da 0 puan alarak haftayı sadece 1 puanla tamamladı ve birinci olma hayallerine de veda etti.

YEMEKTEYİZ 10 KASIM 2017 HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yarışmanın sunucusu Onur Bey, yarışmacılara kendi verdiği puanları açıklamaya başladı. Haftanın ilk günü yarışan Dilara hanım Onur beyden 6, ikinci gün yarışan Aytaç bey 4, Esma hanım ise Onur beyden 2, Perşembe günü yarışan Ayşe Hanım 8 ve bugün yarışan Uğur bey 2 puan aldı. Yemekteyiz 10 Kasım 2017 haftanın birincisi Ayşe Hanım oldu.