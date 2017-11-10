Aydın'da düzenlenen 10 Kasım töreni sonrası olaylar çıktı. FETÖ'den yargılandığı öğrenilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü önce "Canlı bomba var” diye bağırdı, ardından da terör örgütü FETÖ’nün propagandasını yaptı. Bu sözler üzerine ortalık bir anda karıştı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, 10 Kasım töreninin ardından ortalık bir anda karıştı. FETÖ/PDY davası kapsamında yargılandığı öğrenilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Seyit Yıldız törenin sona ermesinin ardından bir anda “Burada canlı bomba var” diye bağırdı. Yıldız bu sözlerin ardından, “FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı" diye bağırarak terör örgütü FETÖ propagandası yapmaya başladı. Ortalık bir anda gerilirken, polis tarafından gözaltına alınan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Seyit Yıldız, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

PANİK VE GERGİNLİK YAŞANDI

10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nin yapıldığı Söke’de büyük gerginlik çıktı. FETÖ/FDY terör örgütü bağlantısı olduğu iddiası ile tutuksuz yargılanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Seyit Yıldız, Atatürk’ü anma töreninin bitmesinin ardından elindeki dosyayı sallayarak "Burada canlı bomba var” diye bağırdı. Vatandaşlar bir anda panik yaşamaya başlarken Yıldız bu defa da “FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı" diye bağırdı.

POLİS VATANDAŞLARIN ELİNDEN ZOR ALDI

Cezaevinden çıktıktan sonra göreve de iade edildiği öğrenilen Yıldız’ın bu sözleri üzerine vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri, kalabalığın elinden güçlükle aldıkları Yıldız’ı gözaltına alarak emniyete götürdü. Yaşanan paniğin ardından vatandaşlar da bölgeden ayrıldı.